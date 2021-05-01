AVCILAR'DA POLİS DENETİMİNDE İZİN BELGESİ UYARISI

TAM kapanma süresince sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kişilerin, pazartesi gününden itibaren sadece e-devlet üzerinden alınan izin belgelerini kullanabilecekleri hatırlatıldı.

TAM kapanma süresince sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kişilerin, pazartesi gününden itibaren sadece e-devlet üzerinden alınan izin belgelerini kullanabilecekleri hatırlatıldı. Sokağa çıkma kısıtlamalarında oluşturulan denetim noktalarındaki polisler, araçlarda bulunanların izin belgeleri ve kimliklerini incelerken, bu kişilere ellerindeki işveren tarafından düzenlenen belgelerin pazartesi gününe kadar geçerli olduğunu belirtti. Avcılar'daki denetim noktasında belgeleri incelenen kişilere, geçiş izni verilirken görev belgelerinin e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru ekranından alınabildiği hatırlatıldı. Görevliler, pazartesi gününden itibaren tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri tarafından düzenlenen eldeki mevcut görev belgelerinin geçersiz olacağını, bu nedenle E-devlet üzerinden çıktı alınması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı