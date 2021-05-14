AVCILAR'DA "MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ" İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
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AVCILAR'DA "MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ" İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

AVCILAR'DA 'MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ' İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSRAİL'in Şeyh Cerrah ve Gazze'deki Filistinliler'e karşı yaptığı saldırılarda yaşamlarını yitiren bebek, kadın, çocuk ve yaşlılar için Avcılar'da gıyabi cenaze namazı kılındıMerkez Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından avluda toplanan yaklaşık 500 kişi, Filistin'de şehit edilen çok...

İSRAİL'in Şeyh Cerrah ve Gazze'deki Filistinliler'e karşı yaptığı saldırılarda yaşamlarını yitiren bebek, kadın, çocuk ve yaşlılar için Avcılar'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Merkez Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından avluda toplanan yaklaşık 500 kişi, Filistin'de şehit edilen çok sayıda Müslüman için gıyabi cenaze namazı kılarken, basın açıklaması yapıldı. Müslümanlar'ın İsrail'in Filistin halkına uyguladığı işgallci, sömürgeci tavır ve şiddetin farkında olduğu belirtilen basın açıklamasında  "Biz ne ölmekten, ne de öldürülmekten korkmuyoruz. Terörist İsrail'e yaptığı her türlü küstahlığın, şımarıklığın hesabını soracağız. Bütün Müslümanlar'ı ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya ve Filistin halkının haklı direnişine destek vermeye davet ediyoruz. Bizler milyonlarca Kudüs Gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için canımızı vermeye hazırız. Mücadelemiz, 'Denizden nehire Özgür Filistin' topraklarında hiçbir işgalci kalmayana dek sürecektirö denildi. Sık sık tekbir getirilen basın açıklamasında, İsrail aleyhine slogan atıldı.

AVCILAR'DA 'MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ' İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
AVCILAR'DA 'MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ' İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
AVCILAR'DA 'MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ' İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
AVCILAR'DA 'MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ' İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI
AVCILAR'DA 'MESCİD-İ AKSA ŞEHİTLERİ' İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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