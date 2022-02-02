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Son dakika haber: Avcılar'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

AA, Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika haber: Avcılar'da kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Avcılar ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yıldırım Beyazıd Caddesi'ndeki kuyuya düşen köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye görevlileri, köpeği bulunduğu yerden çubuk yardımıyla çıkardı.

Kuyunun üstü ekipler tarafından kapatıldı.

AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

İstanbul, Avcılar, İtfaiye, Köpek, Güncel, Haber

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