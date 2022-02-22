Son dakika haber | AVCILAR'DA KOMŞULARININ PASPASLARINI VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ - Haberler
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Son dakika haber | AVCILAR'DA KOMŞULARININ PASPASLARINI VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber | AVCILAR'DA KOMŞULARININ PASPASLARINI VE SU SAYAÇLARINI ATEŞE VERDİ

Edinilen son dakika haberine göre AVCILAR'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.

AVCILAR'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kişinin, komşularına ait paspasları ve su sayaçlarını ateşe verip, duvara "Hepiniz öleceksiniz" yazdığı öne sürüldü.

Cihangir Mahallesi Semiha Şakir Sokak'ta binada yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye araçları sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın paspas ve su sayacının bulunduğu bir dolabın ateşe verildiğini, 3'üncü kattaki dairenin doğalgaz saatinin olduğu bölümden söküldüğünü gördü. İtfaiye ekibi yanan paspasları ve dolabı söndürdü. Bina sakinleri, bu yangınları 4'üncü katta oturan ve psikolojik sorunları olduğunu iddia ettikleri Hasan isimli komşularının yaptığını öne sürdü. Polise de bilgi verdiklerini belirten binada oturanlar, uyku uyuyamaz hale geldiklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Cihangir Mahallesi, İtfaiye, Yangın, su, Güncel, Haberler

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