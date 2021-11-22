Son dakika haber | Avcılar'da kocasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler
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Son dakika haber | Avcılar'da kocasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Avcılar'da kocasını silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi: Avcılar'da yangın çıkan evde silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin gözaltına alınan karısı, adliyeye sevk edildi.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da yangın çıkan evde silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlenen kişinin gözaltına alınan karısı, adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Denizköşkler Mahallesi'nde çıkan ve itfaiye tarafından söndürülen yangının ardından evde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulunması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, cesedin burada yaşayan Hasan A.'ya (37) ait olduğunu belirledi. Hasan A'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Hasan A'nın eşi Merve B.A. (31) gözaltına alındı.

Şüpheli Merve B. A, emniyetteki ifadesinde, ölen Hasan A. ile 14 yıldır evli olduklarını belirterek, kıskançlık nedeniyle eşiyle arasında sürekli tartışma yaşandığını söyledi.

Eşinin 2-3 yıldır işsiz olduğunu, kendisinin ise evde yemek yapıp sosyal medya üzerinden satarak evinin geçimini sağladığını ifade eden şüpheli Merve B. A, olay anında tartıştığı eşinin kendisine silah doğrulttuğunu savundu.

Şüpheli Merve B. A, yaşanan kargaşa sırasında ateş alan silahın, kocası Hasan A.'ya isabet ettiğini iddia ederek, eşinin tiner dökmesi sonucu çıkan yangın nedeniyle kaçıp çocuğuyla balkona çıktığını öne sürdü.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan şüpheli Merve B.A, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri

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