Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi
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Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi

25.02.2021 14:22 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:28
Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi

AVCILAR'da kapı göbeğini kırarak evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı.

AVCILAR'da kapı göbeğini kırarak evlerden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şüpheli bugün adliyeye sevk edilirken,  güvenlik kamerasını fark eden şüphelilerin yüzleri görünmesin diye geri geri yürüyerek binaya girmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. 

Avcılar'da son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Polis, şüphelileri tespit etti. Bir şüpheli dün polis ekiplerince takibe alındı. Polisi fark eden şüpheli üzerinde bulunan çanta ve cep telefonunu atarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda şüpheli Z.A.T.,  Denizköşkler Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheli Z.A.T.'nin Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden biri olduğu tespit edildi. Şüphelinin kaçarken attığı çanta içerisinde yapılan aramalarda ise 4 adet tornavida, 1 adet kapı göbeği kırmak için kullanılan kurbağacık, pantolon ve tişört, 1 adet laptop, 11 adet yüzük, 4 çift küpe, 1 adet altın bileklik, 2 adet altın kolye, 1 adet gümüş kolye 2 adet kolye, 3 adet kadın kol saati ve 1 adet güneş gözlüğü ele geçirildi. Mağdurlara gösterilen eşyaların tamamının bahse konu evden çalındığı tespit edilerek  mağdurlara teslim edildi. Şüpheli Z.A.T., bugün "Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelileri yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin güvenlik kamerasını fark ettikten sonra yüzleri görünmesin diye geri geri yürüyerek binaya girmeleri kameralara yansıdı. 

 


Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi
Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi
Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi
Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi
Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi
Avcılar'da güvenlik kamerasını gören hırsızlar binaya geri geri yürüyerek böyle girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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