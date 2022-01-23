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Son dakika haberleri: Avcılar'da gecekondu yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Avcılar'da tek katlı gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da tek katlı gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı Avcılar Firüzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen evi söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: Avcılar'da gecekondu yangını

Son dakika haberleri: Avcılar'da gecekondu yangını

Son dakika haberleri: Avcılar'da gecekondu yangını

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gecekondu, Avcılar, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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