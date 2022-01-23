Son dakika haberleri: Avcılar'da gecekondu yangını

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da tek katlı gecekondu, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabaha karşı Avcılar Firüzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler alev topuna dönen evi söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.