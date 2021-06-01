Son dakika haber: AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
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Son dakika haber: AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki F.Ş. ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.

Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen motosikletteki 15 yaşındaki F.Ş. ile 19 yaşındaki Olcay Tokat hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Olcay Tokat (19) kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosikletiyle alt geçitteki viraja girdi. Tokat'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, motosiklet devrildi. Motosikletin üzerindeki Tokat ve arkasında yolculuk yapan F.Ş., (15), yere düşerek sürüklenmeye başladı. Kazayı görenler olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan 15 yaşındaki F.Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Olcay Tokat ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan F.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Son dakika haber: AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
Son dakika haber: AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
Son dakika haber: AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
Son dakika haber: AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
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Son dakika haber: AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ - Haberler
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