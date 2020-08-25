Son dakika haber... AVCILAR'DA ÇATAL-KAŞIK FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberine göre AVCILAR'da çatal-kaşık fabrikasının ambalaj bölümünde çıkan yangın itfaiyenin çabası ile söndürüldü.
25.08.2020 16:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:30
AVCILAR'da çatal-kaşık fabrikasının ambalaj bölümünde çıkan yangın itfaiyenin çabası ile söndürüldü. Cihangir Mahallesi Şehit Piyade Er Yavuz Bahar Sokak'taki metal mutfak eşyaları üretilen fabrikanın ambalaj bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki tesislerde çalışanlar da dışarı çıkarak çalışmaları izledi. Yangın itfaiyenin çabaları ile söndürüldü.
- İstanbul
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Kaynak: DHA