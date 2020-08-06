Son dakika haber! AVCILAR'DA 6 AYRI EKİPTEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
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Son dakika haber! AVCILAR'DA 6 AYRI EKİPTEN KORONAVİRÜS DENETİMİ

Son dakika gelişmesine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Avcılar'da da Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 ayrı ekip denetim yaptı.

Son dakika haber! AVCILAR'DA 6 AYRI EKİPTEN KORONAVİRÜS DENETİMİ
06.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:34

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Avcılar'da da Koronavirüs ile mücadele kapsamında 6 ayrı ekip denetim yaptı.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın başkanlığında oluşturulan ekipler, bugün saat 11.00'den itibaren ilçenin değişik noktalarında denetimler yapıldı. Kaymakam Kemal İnan yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. Emniyet Müdürü Murat Çakır ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin de katıldığı denetimler sırasında bir İETT otobüsüne binen Kaymakam İnan, yolculara maske taktıkları için teşekkür etti. Denetimler sırasında yerde atılmış maske görülünce kaymakam İnan, "Bunu atarak sadece sağlığımızı değil, çevremizi de kirletiyoruz. Bunlar denizlerimize de akıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

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