Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın
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Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın

Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da, 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Avcılar'da, 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, bir kişi dumandan etkilendi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatıda hasar oluştu.

 


- İstanbul
Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın
Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın
Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın
Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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