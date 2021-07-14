Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında yangın

Avcılar'da, 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Avcılar 'da, 3 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında, bir kişi dumandan etkilendi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangını söndürdü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatıda hasar oluştu.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı