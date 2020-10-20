Son dakika haberleri: Avcılar'da 10 bin liralık perukları çalan hırsızlar kamerada

Son dakika haberi: AVCILAR'da kuaför malzemeleri satılan iş yerine gelen 3'ü kadın 4 kişi, yaklaşık 10 bin lira değerindeki perukları çaldı.

AVCILAR'da kuaför malzemeleri satılan iş yerine gelen 3'ü kadın 4 kişi, yaklaşık 10 bin lira değerindeki perukları çaldı. Kadınlardan birisinin 7 ayrı peruğu pantolonunun içine soktuğu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 13 Ekim günü saat 18.30 sıralarında Avcılar'da kuaför malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. Otomobil ile gelen 3'ü kadın 4 kişi, girdikleri iş yerinde peruk malzemelerinin satıldığı bölüme geçti. Müşteri gibi satıcıyı oyalayan şüpheliler, perukları tek tek pantolonlarına gizledikten sonra oradan ayrıldı.

İşyeri sahibi Murat Alış, müşterilerine kargoları hazırladıkları ve yoğun oldukları akşam saatlerinde şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Saç bölümünde bir arkadaşımız vardı. Bu arkadaşımız gönderilecek paketlerin adreslerini yazmaya çalışıyordu. Biri arkadaşımızın görüş açısını engellerken, biri saçı açarak görüntüyü engelliyor. Kadın 5-6 dakika içerisinde perukları düğmeli uzun hırkasını kaldırarak peş peşe pantolonunun içine sokup saklıyor. Aralarında hiçbir şey konuşmuyorlar. Daha sonra da hızla uzaklaşıyorlar. Araştırmamızdan kullandıkları telefon hattının Cezayirli birisinin adına kayıtlı olduğunu öğrendik. Saç satan arkadaşlarımıza aynı gün gitmişler. Pendik, Kadıköy'deki bir müşterimize gidip yaklaşık 10 bin liralık saç almışlar. Buraya gelmeden önce Küçükçekmece'de bir perukçu arkadaşımıza gitmişler. Bu arkadaşımız şüphelenmiş ve yanlarından hiç ayrılmamış. Bir şey çalamayınca buraya gelmişler.13 yıldır bu işi yapıyorum. İlk kez böyle bir hırsızlık görüyorum. Çantasına peruk koyanları görmüştüm. Şok oldum. Bütün saçcı arkadaşlar çok dikkatli olsunlar. 4 kişi halinde gelip hemen hırsızlık yapıyorlar. Yapamayacaklarını anlayınca uzaklaşıyorlar. Bizden 10 bin liradan fazla tutarda peruk çaldılar" dedi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERAYA YANSIDIHırsızlık anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Şüphelilerin müşteri gibi davranarak perukları pantolonlarına gizleyip çaldıkları görülüyor.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalamaya çalışıyor.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş