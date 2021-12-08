Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada - Haberler
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Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haberler: SAMSUN'da, camını kırarak içeri girdikleri av malzemeleri bayisinden 3 av tüfeği çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, camını kırarak içeri girdikleri av malzemeleri bayisinden 3 av tüfeği çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İlkadım ilçesindeki av malzemeleri bayisinin atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Esat Keskin, sabah iş yerine geldiğinde, vitrin camlarının kırık olduğunu, 3 av tüfeğinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden şüphelilerin F.Y. (20), C.T. (18) ve T.T. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli de kısa sürede bir adreste, yanlarındaki tüfeklerle yakalandı.

Hırsızlık anlarından görüntülerde ise şüphelilerden 2'sinin gözcülük yaptığı, diğer şüphelinin ise camı kırıp içeri girdiği, tüfekleri çalıp çıktığı anlar yer alıyor.

İş yeri sahibi Esat Keskin, "Sabah iş yerine geldim. Camın kırık olduğunu fark ettim sonra hemen kamera kayıtlarına baktım. Tüfeklerin çalındığını fark edince polise haber verdik. Parmak izi ve kamera kayıtları alındı. Tüfeklerimizi geri aldık. Öyle büyük bir maddi değeri yok ama bunlar atışa hazır durumda tüfekler. Bir olay işlense başımıza sıkıntı çıkarabilir. O yüzden önem verdik. Polisten Allah razı olsun, çok kısa bir sürede büyük sıkıntı yaşanmadan iş çözdü" diye konuştu.


- Samsun
Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

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Demirören Haber Ajansı / Barış Budanoğlu - Son Dakika Haberleri

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