Son dakika haber: Av malzemeleri bayisinden tüfek hırsızlığı kamerada

Olay, İlkadım ilçesindeki av malzemeleri bayisinin atölyesinde meydana geldi. Atölye sahibi Esat Keskin, sabah iş yerine geldiğinde, vitrin camlarının kırık olduğunu, 3 av tüfeğinin yerinde olmadığını fark etti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden şüphelilerin F.Y. (20), C.T. (18) ve T.T. (17) olduğunu belirledi. 3 şüpheli de kısa sürede bir adreste, yanlarındaki tüfeklerle yakalandı.