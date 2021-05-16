Son dakika haber! ATV'li şampiyonluk turu polise takıldı
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Son dakika haber! ATV'li şampiyonluk turu polise takıldı

Son dakika haber! ATV'li şampiyonluk turu polise takıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şampiyonluk turu için ATV'ler ile sokağa çıkan bir grup, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde şampiyonluk turu için ATV'ler ile sokağa çıkan bir grup, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Trafik Şahin ekiplerinin, grubu kovaladığı anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

ATV'li bir grup, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak için Sakarya'nın Serdivan ilçesi Bağlar Caddesine çıktı. Bu esnada bölgede bekleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şahin ekiplerini son anda fark eden grup, kaçmaya başladı. Ekiplerin grubu kovaladığı anlar ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; ATV'ler üzerinde caddeye kornalar eşliğinde giren grubun, polisleri görünce kaçması ve Trafik Şahin ekiplerinin ise, kaçan kişileri kovaladığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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