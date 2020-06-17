Son dakika haber | ATP ve WTA turnuvaları ağustosta başlayacak Son dakika spor haberine göre Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalara ağustosta devam etme kararı aldı.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalara ağustosta devam etme kararı aldı. ATP'den yapılan açıklamada, organizasyonlara 14 Ağustos'ta Washington Açık ile tekrar başlanacağı duyuruldu. WTA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada ise 3 Ağustos'ta Palermo Açık ile tenise devam edeceği belirtildi. Kaynak: AA