Son dakika haber | ATP ve WTA turnuvaları ağustosta başlayacak
Son dakika spor haberine göre Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalara ağustosta devam etme kararı aldı.
17.06.2020 20:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 21:24
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalara ağustosta devam etme kararı aldı.
ATP'den yapılan açıklamada, organizasyonlara 14 Ağustos'ta Washington Açık ile tekrar başlanacağı duyuruldu.
WTA'nın internet sitesinde yapılan açıklamada ise 3 Ağustos'ta Palermo Açık ile tenise devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA