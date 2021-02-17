Son dakika haber... ATO ile TÖMER arasında "Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı
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Son dakika haber... ATO ile TÖMER arasında "Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzalandı

17.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:06
Son dakika haber... ATO ile TÖMER arasında

Son dakika haberi... Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üyelerinin ve çalışanlarının yurt dışı pazarlara ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile "Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzaladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üyelerinin ve çalışanlarının yurt dışı pazarlara ulaşabilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ile "Yabancı Dil Eğitimi İşbirliği Protokolü" imzaladı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Oda'nın Duatepe Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, protokol kapsamında, Oda üyelerine, personele ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere TÖMER tarafından yüzde 40 indirim uygulanacağını bildirdi.

Baran, yabancı dil eğitiminin salgın nedeniyle çevrim içi olarak başlayacağını belirterek, "TÖMER, Ankara Üniversitesinin çok önemli markası. Yaklaşık 1 milyon kişiyi kapsayan bu eğitimde, yabancı dil sınırlaması yok. Çince'den Rusça'ya, Japonca'ya kadar TÖMER kalitesinde eğitim verilecek." dedi.

Üyelerine çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmeleri amacıyla eğitimler verdiklerini anlatan Baran, son olarak Emlak Yasası'na ilişkin eğitimi tamamladıklarını dile getirdi.

Baran, Kovid-19 salgınıyla dünyanın yeniden şekillendiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Salgın, ticareti çok farklı yerlere götürdü. Hayatımızda olan e-ticareti başka yerlere götürdü. Bu süreçte üyelerimizi e-ticarete ve e-ihracata hazırlamak en önemli görevlerimizden oldu. Yabancı dil bu anlamda da çok önemli. 1000 üyemizi başlattığımız pilot uygulamayla e-ticaret ve e-ihracatla ilgili ihtiyaçları olan her alanda verdiğimiz eğitimlerle hazırlamaya başladık. Yabancı dil eğitimini de eklediğimizde Ankara'mızın ihtiyacı olan dış ticareti artırmakla ilgili gerekli olan adımları atmış oluyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Baran, Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için de taziyelerini sunarak, bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Törene katılan Ankara Üniversitesi Rektör Danışmanı Dr. Ercan Demirci ve TÖMER Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin de iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından, protokolün tarafları birbirlerine hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

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