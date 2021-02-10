Son dakika haber... ATO Başkanı Baran: "Çiçekçilere 14 Şubat nedeniyle hafta sonu istisnası tanınması sektöre moral oldu"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonunda istisna kapsamına alınmasının sektöre moral olduğunu ifade etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, "Çiçekçilik ve Peyzaj Sektörleri İstişare Toplantısı" ATO'nun Duatepe Hizmet Binası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirildi.

ATO'nun Aktarlar ve Çiçekçiler ile Peyzaj Çevre Düzenleme ve Yapısalları Faaliyetleri meslek komitelerinin talebi üzerine gerçekleştirilen toplantıya, ATO yönetici ve üyeleri yanında, ANFA Genel Müdürü Yıldırım Özer, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen ve sektör temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle ciro kaybı yaşayan çiçekçilik ve peyzaj sektörünün sorunları ile alım garantili sözleşmeli üretim konularında istişarede bulunuldu.

Toplantının açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, çiçek ve peyzaj sektörlerinin Kovid-10 sürecinden en fazla etkilenen sektörler arasında yer aldığını aktararak, "Eğlence, düğün, tören, kutlama, toplantı gibi etkinlik ve özel gün organizasyonlarının yapılamaması ve hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle sektör iş kaybı yaşadı. Çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonu istisna kapsamına alınması sektöre moral oldu. Bu nedenle başta Ankara Valisi Vasip Şahin olmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Çiçekçilik ve peyzaj sektörlerinin istihdam açısından önemine de işaret eden Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sektörler, kadın ve engelli nüfusunun en yoğun olduğu alanlar arasında. Bu anlamda da istihdama önemli katkı sağlıyor. ATO olarak sektörü yakından takip ediyor, sorunlarını biliyor ve çözümü için çalışmalar yapıyoruz. 31 Mayıs 2021'e kadar KDV indirimi yapılması başta olmak üzere birçok konuda çalışma yürüterek üyelerimizin yanında olduk. Bu süreçte de elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz."

"Sektör ihracat potansiyeli taşıyor"

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da başkentin peyzajının Ankaralı üreticilerin ürünleriyle yapılması gerektiğini aktardı. Yılmaz, kentte tarım arazisi büyüklüğünün sektörün gelişmesi için uygun olduğuna işaret ederek, "Ekonomik açıdan bakıldığında sanayiye ham madde sağlayabilecek potansiyele sahip çiçekçilik sektörü, yüksek katma değer ve ihracat potansiyeli taşıyor. Dolayısıyla bu sektörü kalkındırmanın ekonomiyi kalkındırmak olduğunun altını çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ANFA Genel Müdürü Özer de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sıkıntı yaşayan sektöre katkı sağlamak, peyzaj ve bitki üretimi alanlarında Ankara'da ticari faaliyet gösteren tüm iş kollarıyla temas kurmak istediklerini bildirdi.

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Çimen ise peyzaj ve çiçekçilik sektörlerinin birbirlerine bağlı alanlar olduğuna işaret ederek, sektörlerin birlik içinde olması gerektiği kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık