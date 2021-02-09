Son dakika haber | Atmacanın saldırısı sonucu baraj gölüne düşen güvercini köy muhtarı kurtardı
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Son dakika haber | Atmacanın saldırısı sonucu baraj gölüne düşen güvercini köy muhtarı kurtardı

09.02.2021 12:51 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:56
Son dakika haber | Atmacanın saldırısı sonucu baraj gölüne düşen güvercini köy muhtarı kurtardı

Son dakika haberi... Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde atmacanın saldırısı sonucu baraj gölüne düşen güvercini soğuk havada suya atlayan muhtar kurtardı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde atmacanın saldırısı sonucu baraj gölüne düşen güvercini soğuk havada suya atlayan muhtar kurtardı.

Tatar Baraj Gölü kıyısında evi bulunan Alayağmur köyü muhtarı Düzgün Ali Şahin (26), bir güvercinin, atmacanın saldırısı sonucu yaralanıp suya düştüğünü gördü.

Göle düşen güvercinin suda çırpındığını gören Şahin, soğuk havaya rağmen güvercini kurtarmak için suya atladı.

Kıyıdan birkaç metre uzaklıktaki güvercine buz gibi suda bir süre yüzerek ulaşan Şahin, güvercini kıyıya çıkardı.

Şahin, kanadından yaralanan güvercini tedavisi için veterinere götürdü.

Muhtar Şahin, güvercinin suda çırpındığını görünce yüreğinin buna dayanmadığını söyledi.

Bir an bile tereddüt etmeden göle atlayıp güvercini kurtardığını ifade eden Şahin, "Güvercinin suya düştüğü nokta en az 100 metre derinliğindeydi. Su son derece soğuktu. Suya atlayıp güvercini kurtardığım için mutlu oldum. Bir insanı boğulmaktan kurtarsam yine bu kadar mutlu olurdum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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