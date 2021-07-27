ATM'DE İŞLEM YAPAN 3 KİŞİNİN OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN KURTULMA ANI KAMERADA
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ATM'DE İŞLEM YAPAN 3 KİŞİNİN OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN KURTULMA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 3 kişi, ATM'de işlem yaptığı sırada, park yeri ararken fren yerine gaza basan sürücünün otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

DİYARBAKIR'da 3 kişi, ATM'de işlem yaptığı sırada, park yeri ararken fren yerine gaza basan sürücünün otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 5 Temmuz'da, merkez Yenişehir ilçesindeki İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle bankanın yan tarafında bulunan sokağa girdi. Park yeri bulamayan sürücü, geri geri gelmek için otomobilini geri vitese aldı, fren yerine gaza basınca da otomobil kontrolünden çıktı ve ATM'de işlem yapan 3 kişinin üzerine doğru ilerledi. Otomobilin üzerlerine geldiğini son anda fark eden 3 kişi, hemen kaçarak kurtuldu. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yaralananın olmadığı kazada, otomobilin çarpması nedeniyle bankanın dış cephesinde hasar oluştu.

ATM'DE İŞLEM YAPAN 3 KİŞİNİN OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN KURTULMA ANI KAMERADA
ATM'DE İŞLEM YAPAN 3 KİŞİNİN OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN KURTULMA ANI KAMERADA
ATM'DE İŞLEM YAPAN 3 KİŞİNİN OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN KURTULMA ANI KAMERADA
ATM'DE İŞLEM YAPAN 3 KİŞİNİN OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN KURTULMA ANI KAMERADA
ATM'DE İŞLEM YAPAN 3 KİŞİNİN OTOMOBİL ALTINDA KALMAKTAN KURTULMA ANI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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