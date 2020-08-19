Son dakika haber! ATLI POLİSTEN AYDOS ORMANI'NDA DENETİM
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Son dakika haber! ATLI POLİSTEN AYDOS ORMANI'NDA DENETİM

Son dakika habere göre Son zamanlarda Aydos ormanlarında peş peşe çıkan orman yangınların ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Son dakika haber! ATLI POLİSTEN AYDOS ORMANI'NDA DENETİM
19.08.2020 15:30 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:33

Son zamanlarda Aydos ormanlarında peş peşe çıkan orman yangınların ardından polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Aydos Ormanları'nda son dönemlerde artan yangınların ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri denetim yaptı. Araçların giremediği yerlere giren atlı polis birlikleri piknik yapan bir aileye uyarıda bulundu. Atlı polis ekiplerinin Aydos Ormanı'ndaki denetimlerinin devam edeceği bildirildi. Ormanda ateş yakan kişilere ise bin 392 lira para cezası kesileceği öğrenildi.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan atlı polis memuru Furkan Erözdemir, "Atlı polis grup amirliği olarak sayın İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla Aydos Ormanları'nda bir kaç gündür yangınların artması sebebiyle burada vatandaşlarımızı atlı polis olarak mangal, semaver ve ateş yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Yapılan denetimlerde ateş yakan vatandaşlarımıza gerekli yaptırımlar uygulanıyor." dedi.

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Kaynak: DHA

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