Son dakika haber! Atlı polislerden, Bostancı sahilinde denetim Son dakika habere göre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.

Atlı polis ekibi, vatandaşları, sosyal mesafeye dikkat edilmesi ve maske takılması konusunda uyardı.

Vatandaşlar atlı birliklerle fotoğraf çektirirken, bazıları da cep telefonlarıyla kaydetti.

Bostancı Sahili'nde denetim yapan atlı polisler, asayişi sağlamak ve koronavirüs tedbirlerine uyulması için devriyelerine devam edecek.

Kaynak: AA