Son dakika haber... Atlı polislerden Aydos Ormanında mangal denetimi Son dakika 3. sayfa haberi... Atlı polislerden Aydos Ormanında mangal denetimi Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Kartal Aydos Ormanında atlı polisler mangal denetimi gerçekleştirdi.

Atlı polislerden Aydos Ormanında mangal denetimi

İSTANBUL - Yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı Kartal Aydos Ormanında atlı polisler mangal denetimi gerçekleştirdi. Polisler, ormanda piknik yapan vatandaşları mangal yakmamaları konusunda uyardı.

Yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli önlemler alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliğine bağlı atlı polisler, Kartal Aydos Ormanında mangal denetimine çıktı. Orman içerisinde mangal, ateş, semaver yakanların olup olmadığı denetlendi. Ayrıca ormanda piknik yapan vatandaşlar, mangal veya ateş yakmamaları konusunda atlı polislerce uyarıldı.

Ormanda denetim gerçekleştiren görevli polis memuru, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği olarak İl Emniyet Müdürümüz Zafer Aktaş'ın talimatlarıyla Aydos Ormanlarında yangınların artması sebebiyle burada vatandaşlarımızı atlı polisler olarak mangal, semaver, ateş yakmamaları konusunda uyarıyoruz. Denetimlerde ateş ve mangal yakan vatandaşlara gerekli yaptırımlar yapılacak" dedi.

Kaynak: İHA