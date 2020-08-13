Son dakika haber! Atlı polisler Bostancı sahilinde denetim yaptı Son dakika gelişmesine göre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Kaynak: AA