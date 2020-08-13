Son dakika haber! Atlı polisler Bostancı sahilinde denetim yaptı
Son dakika gelişmesine göre Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.
13.08.2020 14:42 | Son Güncelleme: 13.08.2020 16:03
Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bostancı Sahili'nde denetim yaptı.
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Kaynak: AA