Son dakika haber... Atletizmle meme kanserini yendi, yarı maraton kazandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yaşayan Şehnaz Yaman (40), spor sayesinde moral bularak, meme kanserini atletizmle yendi. Katıldığı 10 kilometrelik yarı maratonda, kendi yaş grubunda birinci olan, spor sayesinde moralinin düzeldiğini söyleyen Yaman, "Sporla beraber bol oksijenli, ormanlık alanlara gidiyorduk. Uzun mesafeli yürüyüşler yapıyorduk. Sonuçlarım çok iyi çıkmaya başlayınca doktorlar da şaşırdı. Atletizm, bu hastalığı yenmemde benim için bir öncü oldu" dedi.

Körfez ilçesinde yaşayan Şehnaz Yaman, geçen yıl meme kanserine yakalandığını öğrendi. Gençlik yıllarında atletizmle ilgilenen ancak evlilik ve işi nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan Yaman, hastalığı yenebilmek için tekrar başladı. Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle küçük yürüyüşlerle spora başlayan Yaman, zaman içinde kendisini geliştirerek, uzun koşular yapmaya başladı. Bu süreçte sporla moral bulan Yaman, meme kanserini de yendi. Antrenörü Binali Aslan ile yaptığı çalışmaların ardından Kadıköy Belediyesi tarafından 'Şiddete Karşı Koş' sloganıyla düzenlenen yarı maratona katılan Yaman, 10 kilometrelik koşuda, kendi yaş grubunda birinci oldu.