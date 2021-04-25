Son dakika haber... Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu
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Son dakika haber... Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu Gaziantep'te atıl halde olan otelin içerisinde yüksekten düşen Murat K. otelin zeminine çakılarak hayatını kaybetti.

Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu

GAZİANTEP - Gaziantep'te atıl halde olan otelin içerisinde yüksekten düşen Murat K. otelin zeminine çakılarak hayatını kaybetti.

Gaziantep'te atıl halde bulunan otel içerisinde yüksekten düşen Murat K., otelin zemin katında ölü olarak bulundu. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde çalışan bir hurdacı otelin zemin katında Murat K.'nın cansız bedenini gördü. Durumu polis ekiplerine bildiren vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Murat K.'nın cansız bedeni düştüğü yerden çıkarılırken, cenaze otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika haber... Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu
Son dakika haber... Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu
Son dakika haber... Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu
Son dakika haber... Atıl haldeki otelin içerisinde yüksekten düşen adam ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ABDULKADİR ESEN

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