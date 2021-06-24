Son dakika haber! Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası'nda olimpiyat kotalı milli sporcular Ömer Akgün, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş sıralama atışlarını tamamladı.