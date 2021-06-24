Son dakika haber! Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası

Son dakika haber! Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası'nda olimpiyat kotalı milli sporcular Ömer Akgün, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş sıralama atışlarını tamamladı.

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası'nda olimpiyat kotalı milli sporcular Ömer Akgün, Yusuf Dikeç, İsmail Keleş sıralama atışlarını tamamladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hırvatistan'ın Osijek kentinde 3 Temmuz Cumartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda sıralama atışlarında Ömer Akgün, 10 metre havalı tüfek kategorisinde 623,7 puanla 31. oldu.

Yusuf Dikeç, 10 metre havalı tabanca kategorisinde 575 puanla 26'ncı, İsmail Keleş ise 572 puanla 37'nci sırada yer aldı.

Özgür Varlık ise 25 metre rapid tabanca kategorisinde 28 Haziran Pazartesi günü atışlarını yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Brad Pitt Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Merih Demiral Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber! Atıcılık: Havalı ve Ateşli Silahlar Tüm Dallar Dünya Kupası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 19:08:26. #1.15#

title