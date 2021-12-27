Ateşe verdiği dezenfektanla 14 yaşındaki çocuğu öldüren zanlı tutuklandı

BURSA (İHA) - Bursa'da poşete doldurduğu dezenfektanı ateşe vererek Burak Altun'un üzerine atan İ.K. tutuklandı.

İki hafta önce okul bahçesinden poşete doldurduğu dezenfektanı ateşe vererek arkadaşlarıyla parkta oturan Burak Altun'un üzerine atarak ölümüne sebebiyet veren 13 yaşındaki İ.K. tutuklandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Burak Altun, 15 günlük ölüm kalım mücadelesinin ardından bu sabah saatlerinde kaybetti. Burak Altun'un ölmesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.K. polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen İ.K. tutuklandı.

(Ali Kamur - Hakan Gönül/İHA)