Son dakika haber... Ateş ailesinin acı günü
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Son dakika haber... Ateş ailesinin acı günü

24.12.2020 17:04 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:09
Son dakika haber... Ateş ailesinin acı günü

Son dakika gündem haberi... Erzincan İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş'in babası Hüsamettin Ateş (82) iki haftadır tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Erzincan İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Suat Ateş'in babası Hüsamettin Ateş (82) iki haftadır tedavi gördüğü hastanede böbrek yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.

Suat Ateş, Nihat Ateş ve Murat Ateş'in babaları Hüsamettin Ateş böbrek yetmezliği sonucu hayata veda etti. Ateş'in cenaze namazı Camii Kebir'de kılındıktan sonra Terzibaba Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı ve Ateş ailesinin yakınları katıldı. - ERZİNCAN

Son dakika haber... Ateş ailesinin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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