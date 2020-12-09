Son dakika haber | Atatürk Üniversitesi yerli Kovid-19 aşısında hayvan deneylerine başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Atatürk Üniversitesi yerli Kovid-19 aşısında hayvan deneylerine başlayacak

09.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:26
Son dakika haber | Atatürk Üniversitesi yerli Kovid-19 aşısında hayvan deneylerine başlayacak

Son dakika haberler... Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yürüttüğü yerli aşı çalışmalarında ilk safha olan vücuda verilecek madde (antijen) hazırlama aşamasını tamamladığı ve hayvan deneylerine başlayacağı bildirildi.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yürüttüğü yerli aşı çalışmalarında ilk safha olan vücuda verilecek madde (antijen) hazırlama aşamasını tamamladığı ve hayvan deneylerine başlayacağı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Üniversitesi, Kovid-19 salgınına yönelik aşı çalışmalarını Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde "Kovid-19'a Karşı İki Farklı Ekspresyon Sistemi Kullanılarak Geliştirilmesi" projesi kapsamında sürdürüyor.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, Kovid-19 salgınıyla ilgili 160 aşı çalışmasından 16'sının ülkede yürütüldüğünü anımsattı.

Bu çalışmalardan bazılarında son aşamaya gelindiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Atatürk Üniversitesi olarak yerli aşıda birinci aşama olan antijen hazırlama safhasını başarıyla tamamladık. Üç aşamada gerçekleşecek aşı çalışmalarından birincisi vücuda verilecek maddeyi hazırlamak. İkincisi bu maddenin deney hayvanlarında oluşturacağı cevabı saptamak ve bu cevabın ne kadar süreyle etkin olacağını anlamak. Üçüncüsü ise maddeyi gönüllü insanlara vermek suretiyle cevabı ve bu cevabın etkinlik süresiyle oluşabilecek olumsuz durumları belirlemektir. Birinci aşamada hazırlanan maddeye antijen denir. Antijen vücuda (neonotal dönemde) yabancıdır ve protein yapısındadır. Antijenin hazırlanmasında en önemli kısım invitro denilen canlı ortamın dışında gerçekleştirilen teknik bir çalışmadır."

Çelebi, 2021'in ilk yarı yılında hayvan deneylerini tamamlamayı ve son faz olan gönüllü insan aşılamalarına geçmeyi planladıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü günlerde Atatürk Üniversitesinde koordinatörlük oluşturularak aşı üretilmesi için gerekli araştırmaların başlatıldığını hatırlattı.

Atatürk Üniversitesinin önceki yıllarda aşı çalışmalarına yönelik bir birimi olmamasına rağmen bu konuda çalışacak bilim dalları ve öğretim elemanlarıyla yeterli birikime sahip olduğunu aktaran Çomaklı, "Aşı koordinatörlüğü bünyesinde araştırmalar, üniversitemiz tıp, fen, eczacılık ve veteriner hekimliği fakültelerinden öğretim elemanları ve Sağlık Bakanlığından konuyla ilgili uzmanlar tarafından yürütülmektedir. Üç aşamada gerçekleştirilen aşı çalışmalarının invitro olarak adlandırılan birinci aşaması tamamlanmış ve antijen hayvan deneylerinde kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

İlgili Haberler

Son dakika haber | 'Kovid-19 savaşçısı' hemşirelerden vatandaşlara duyarlılık çağrısı
Son dakika haber | "Kovid-19 savaşçısı" hemşirelerden vatandaşlara duyarlılık çağrısı
Çin'den getirilen Kovid-19 aşıları gönüllülere uygulanmaya devam ediyor
Çin'den getirilen Kovid-19 aşıları gönüllülere uygulanmaya devam ediyor
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan 'Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun' çağrısı
Son dakika haberi: DOKTORLAR KOVİD-19'LA SAVAŞI ANLATIYOR - Kovid-19'u yenen doktordan "Bende 'Kovid-19 yoktur' demeyin, kurallara uyun" çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Ersoy Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Cemal Hünal Yıldız Tilbe Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Ozan Tufan Pierre Webo Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Atatürk Üniversitesi yerli Kovid-19 aşısında hayvan deneylerine başlayacak - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:07:40. #1.15#
title