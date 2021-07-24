Son dakika haber... Atatürk Baraj Gölü'nden çıkarılan 3 kardeşten Elif Nur da hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Atatürk Baraj Gölü'nden çıkarılan 3 kardeşten Elif Nur da hayatını kaybetti

Son dakika haber... Atatürk Baraj Gölü'nden çıkarılan 3 kardeşten Elif Nur da hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kardeşleriyle girdiği Atatürk Baraj Gölü'nden ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırılan Elif Nur Mece hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kardeşleriyle girdiği Atatürk Baraj Gölü'nden ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırılan Elif Nur Mece hayatını kaybetti.

Aşağı Kucak Mahallesi'nde kardeşleri Emirhan ve Halenur ile girdiği Atatürk Barajı Gölü'nden İl Emniyet Müdürlüğü dalgıç polis ekiplerince çıkarılarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Elif Nur Mece (16) yaşam savaşını kaybetti.

Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Elif Nur Mece'nin cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hilvan ilçesi Aşağı Kucak Mahallesi'nde dün Atatürk Barajı Gölü kenarında piknik yapan Mece ailesinin çocukları Emirhan, Elif Nur ve Halenur girdikleri gölette kaybolmuş, yapılan aramalarda Emirhan ve Halenur'un cansız bedenine ulaşılmış, Elif Nur Mece ise Şanlıurfa'da tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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