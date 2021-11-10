Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı - Haberler
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Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

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Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber: Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla, Bursa'da da tören düzenlendi.

BURSA (İHA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83. yılı dolayısıyla, Bursa'da da tören düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu.

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'da anıldı. Bursa Valiliği yanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te ise, tüm Bursa'da sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. - BURSA

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

Son dakika haber | Atatürk 83. ölüm yıl dönümünde Bursa'da anıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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