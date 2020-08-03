Son dakika haber... ATAŞEHİR KAYIŞDAĞI'NDA ORMAN YANGINI -2
Son dakika güncel haberine göre -Yangın kontrol altına alındı.
03.08.2020 20:36 | Son Güncelleme: 03.08.2020 21:41
-Yangın kontrol altına alındı.
Murat KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Ataşehir Kayışdağı'nda orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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Kaynak: DHA