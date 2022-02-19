Son dakika haber... Ataşehir E-5'te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi: 3 yaralı - Haberler
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Son dakika haber... Ataşehir E-5'te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika habere göre Ataşehir E-5'te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi: 3 yaralı Otomobile çarpan içi yolcu dolu midibüs yolda yan yattı Ataşehir E-5 karayolunda seyir halindeyken önündeki bir otomobile çarpan içi yolcu dolu midibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir E-5'te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi: 3 yaralı

Otomobile çarpan içi yolcu dolu midibüs yolda yan yattı

İSTANBUL - Ataşehir E-5 karayolunda seyir halindeyken önündeki bir otomobile çarpan içi yolcu dolu midibüs kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yolda yan yatarken savrulan otomobil de bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobilin sürücüsü de kazaya karışan araçlara çarpmamaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki alana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar ve kaza alanı havadan görüntülendi

Kaza, saat 08.45 sıralarında E-5 karayolu Göztepe mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre içerisinde yolcuların bulunduğu midibüs freninin boşalmasıyla kontrolden çıkarak önünde seyreden Ford marka otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs bariyerlere çarpıp devrilerek yolda yan yattı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil de bariyerlere çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü de kazaya karışan araçlara çarpmaktan kaçınırken direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki alana uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazazedelerden Ertan Atabek, " Yolcu dolu midibüsün freni tutmadı. Öndeki otomobile vurup bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 3 kişi hafif yaralandı. Bir anda oldu kaza anlayamadık" diye konuştu.

Kazaya karışan araçlar ve kaza alanı dron ile havadan görüntülendi.

Son dakika haber... Ataşehir E-5'te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi: 3 yaralı

Son dakika haber... Ataşehir E-5'te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi: 3 yaralı

Son dakika haber... Ataşehir E-5'te freni tutmayan midibüs ortalığı savaş alanı çevirdi: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - 3. Sayfa

Otomobil, Ataşehir, Midibüs, Savaş, 3. Sayfa, Haberler

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