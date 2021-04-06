ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
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ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ataşehir'de 14 katlı binanın 6. katında yangın çıktı.

Ataşehir'de 14 katlı binanın 6. katında yangın çıktı. Bina sakinleri duman nedeniyle evcil kedi ve köpeklerini alarak dışarı çıkarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre söndürüldü.

İçerenköy Mahallesi Ertaç sokaktaki 14 katlı binanın 6. katındaki dairede saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman ve koku nedeniyle apartmandakiler evcil kedi ve köpeklerini alarak kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede hasar oluştu.

ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR
ATAŞEHİR'DE YANGIN; EVCİL HAYVANLARINI ALIP DIŞARI ÇIKTILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:30:09. #1.14#
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