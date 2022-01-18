Son dakika gündem: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Son dakika habere göre İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen A.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin iş yerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 29 av tüfeği ve 2 piyade tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Zanlı A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.