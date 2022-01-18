Son dakika gündem: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Çamlıca Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen A.D'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin iş yerindeki aramalarda, ruhsatsız 4 tabanca, 29 av tüfeği ve 2 piyade tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlı A.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika gündem: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Ataşehir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı yakalandı

AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title