Ataşehir'de scooterla motosikletli çarpıştı; feci kaza kamerada

Mustafa ESEN / ATAŞEHİR'de yaya yolundan karşı şeride geçmeye çalışan bir scooter kullanan kişiyle, motosikletli çarpıştı.

Mustafa ESEN/ ATAŞEHİR'de yaya yolundan karşı şeride geçmeye çalışan bir scooter kullanan kişiyle, motosikletli çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ile scooterı kullanan kişinin yaralandığı kaza kameralara yansıdı

Kaza geçen hafta Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nde yaşandı. Yaya yolunu kullanarak karşı şeride geçmeye çalışan elektrikli scooterı kullanan kişi ile bu sırada yoldan geçen motosikletli çarpıştı. Kazada yaşları küçük olduğu ileri sürülen motosiklet sürücüsü ile scooter sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören Emine Bingöl, "Çocuğa çarptıktan sonra çocuk uzun bir süre yerde kaldı. Motosiklet çocuğa çarpmıştı ama ikisi de küçüktü. Scooterdaki çocuk şok geçirmişti, uzun bir süre hareketsiz kaldı. Motosikletli çocuğun da ehliyeti yoktu, o da ondan dolayı panikledi. İkisi de küçüktü" dedi. Elektrikli scooterlar ile ilgili yapılan yasal düzenlemelere rağmen İstanbul'da birçok noktada kullanıcıların kurallara uymadıkları görüldü. Bazı sürücülerin 2 kişi scootera bindikleri görülürken, karayolunu kullanan sürücüler de kameralara yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı