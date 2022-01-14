Son dakika haberi: Ataşehir'de otomobille kaçak içki satanları polis yakaladı

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - ATAŞEHİR'de otomobille gezerek kaçak içki satan 2 yabancı uyruklu şüpheliyi, müşteri gibi davranan polis ekipleri yakaladı. Otomobilde 37 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Polis ekipleri, önceki gün Ataşehir İnönü ve Atatürk Mahallesi'nde otomobille kaçak içki satışı yapıldığı bilgisini aldı. Polisler müşteri gibi irtibata geçtikleri şüphelilerle 3 bin lira karşılığında 30 şişe içki almak için anlaştı. Polis ekipleri anlaştıkları şüphelilerle Atatürk Mahallesi'nde buluştu. Ekipler, yabancı uyruklu B.Y. ve B.O.'yu gözaltına aldı. Şüphelilerin geldikleri araçta arama yapan polis, 37 şişe kaçak içki ele geçirdi. Gözaltına alınan B.Y. ve B.O. hakkında sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.