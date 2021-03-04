Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE OTELDE SATIRLI SALDIRI KAMERADA
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Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE OTELDE SATIRLI SALDIRI KAMERADA

04.03.2021 13:28 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:56

Son dakika haberine göre ATAŞEHİR'de bir kişi, otel sahibine kiraya verdiği binasına girerek etrafa satırla saldırdı.

Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de bir kişi, otel sahibine kiraya verdiği binasına girerek etrafa satırla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

Olay dün saat 21.00 sıralarında Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. İddiaya göre Suat Ç., otel sahibinin kirayı, binanın diğer hissedarlarıyla paylaştırılmasını istemedi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Kiranın bir tek kendisine verilmesini isteyen Suat Ç., dün akşam saatlerinde otomobiliyle otelin önüne gelerek tehdit ve küfürler savurdu. Elindeki silahla otele girmek isteyen Suat Ç. daha sonra otelin güvenlik kamerasını fark edince silahını otomobiline bırakarak satırı eline aldı. 

İçeri giren Suat Ç., satırla etrafa zarar vermeye başladı. Lobideki masaya, merdiven  korkuluklarına ve aynaya satırla vuran Suat Ç., daha sonra otelden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken gözaltına alınan Suat Ç. alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suat Ç. 'nin 1 ay önce de otelin deposuna girerek duvarları kırdığı iddia edildi. Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin elindeki satırla lobide bulunan masaya satırla vurduğu görülüyor.

Görüntü dökümü-------GÜVENLİK KAMERASI-Şüphelinin masaya satırla vurması 

AKTÜEL -Otelin görüntüsü-Demir korkuluklardaki satır izleri-Resepsiyondan görüntü-Resepsiyon masadaki satır izleri

-Genel ve detay görüntüler


Son dakika haber! ATAŞEHİR'DE OTELDE SATIRLI SALDIRI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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