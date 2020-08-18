Son dakika haber: Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada
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Son dakika haber: Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada

Son dakika haberine göre Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada Ataşehir'de işçilerin metrelerce yükseklikteki inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışması yürekleri ağza getirdi.

18.08.2020 13:02 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:14

Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de işçilerin metrelerce yükseklikteki inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışması yürekleri ağza getirdi. İşçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görülürken o anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir'de bir apartmanın inşaat iskelesinde tehlikeli şekilde çalışan inşaat işçileri görenlerin yüreğini ağza getirdi. Metrelerce yükseklikte çalışan işçilerin yeterli güvenlik önlemlerini almadıkları görüldü. İnşaat işçilerinin tehlikeli çalışması vatandaşın kamerasına yansıdı.

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Son dakika haber: Ataşehir'de inşaat işçilerinin tehlikeli çalışması kamerada

Kaynak: İHA

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