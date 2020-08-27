Son dakika haber: Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
27.08.2020 07:42 | Son Güncelleme: 27.08.2020 07:45
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne ilişkin atama kararları, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine seçme kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Sabri Demir, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne de Prof. Dr. Yusuf Sarınay atandı.Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine ise H. Abdullah Kaya yeniden seçildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
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Kaynak: İHA