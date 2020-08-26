Son dakika haber! Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor

Son dakika habere göre Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor Atakum Belediyesi'nden çöp konteynerinde yüzde 50 tasarruf Atakum Belediyesi, kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor.

26.08.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.08.2020 14:13

Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor

Atakum Belediyesi'nden çöp konteynerinde yüzde 50 tasarruf

SAMSUN - Atakum Belediyesi, kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor. Belediye bünyesinde piyasanın yarı fiyatına yapılan imalat ile giderler yüzde 50 oranında azalırken çeşitli sebeplerle zarar gören konteynerler de aynı atölyede tamir edilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Atölye ekibi, aylık 200 adet konteyner üretiminin yanı sıra 300 adet onarım gerçekleştirebiliyor.

Atakum Belediyesi, Samsun'un en hızlı büyüyen ilçesinde yurttaşlara sunulan hizmeti etkin ve ekonomik hale getirmek için üretim bantları oluşturdu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla yaklaşık dört ay önce kurulan Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği imalatlar ile hizmet sürecindeki aracıları ortadan kaldırırken, yurttaşların vergileri oluşan belediye bütçesinin etkin kullanımında önemli tasarruf kalemleri oluşturuyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, Atakum Belediyesi'nin Alanlı Mahallesi'nde bulunan şantiye alanını üretim ve onarım üssüne dönüştürdü. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden biri olan Konteyner Üretim ve Tamir Atölyesi'nde imal edilen çöp konteynerleri, kullanıma hazır halde satın alınan ürünlere göre yüzde 50 maliyetle üretilebiliyor.

Aylık 200 imalat 300 onarım kapasitesi

Ekipler, tamamen yerli imkanlarla sıfırdan ürettikleri çöp konteynerlerinin yanı sıra çeşitli sebeplerle kullanım dışı kalan konteynerleri de tamir ederek milli servetin kaybını önlüyor. Bilinçsiz kullanım, zamana bağlı yıpranma ve trafik kazası gibi gerekçelerle zarar gören çöp konteynerleri atölyede revizyondan geçirilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Atölyede görev yapan üretim ekibi, bir günlük mesai ile yaklaşık 10 adet konteyner imalatı gerçekleştirebiliyor. Ekip, onarım çalışması yürüttükleri günlerde ise 15 adet konteyneri revize ederek yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyor. Atakum Belediyesi'nin Konteyner Üretim ve Tamir Atölyesi'nde aylık 200 adet sıfır çöp konteyneri imal edilebilirken, 300 adet konteyner de onarılarak yeniden kullanıma sunulabiliyor.

Metal plakadan son ürüne dönüşüyor

Atakum Belediyesi'nin tam donanımlı konteyner atölyesine metal plakalar şeklinde ulaşan ham malzemeler kısa süre içerisinde çöp konteynerine dönüşerek Atakumluların kullanımına sunuluyor. Atölyeye giriş yapan metal plakaları üretim tezgahlarına aktaran imalat ekipleri, öncelikle ebatlama işlemini gerçekleştiriyor. Üzerleri işaretlenen metal plakalar, demir makası ile kesilerek üretime uygun parçalar haline getiriliyor. Ekipler, sac bükme makinesine aktardıkları parçaları kırım noktalarından katlayarak konteynerlere ilk şeklini vermiş oluyor. Bu işlemin ardından kaynak ustasının kontrolüne geçen konteynerin kenarları birleştiriliyor. Uzun ömürlü olması için üst kısmına profil destekler eklenen konteynere, menteşe sabitlenerek üzerine açılır-kapanır kapak oturtuluyor, sağ ve soluna ise kaldırma kolları montajlanıyor. Kaynak ustasının taban kısmına eklediği platformlara dört adet tekerlek montajlanıyor. Kompresör kullanılarak iç ve dış kısımları boyanan konteynerin, ön yüzüne şablon aracılığıyla 'Atakum Belediyesi' ifadesi işleniyor.

Gider kalemini yüzde 50 azaltıyor

Kalite kontrol safhasında sızdırmazlık testinden geçirilen konteynerler, sorunsuz olmaları durumunda Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç duyulan noktalara sevk ediliyor. Atakum genelinde evsel atıkların sevkiyat öncesi biriktirilmesi için yaklaşık 7 bin adet çöp konteyneri kullanılıyor. Yeni yerleşim alanlarının oluşumu ile birlikte konteyner sayısı artış gösterirken farklı gerekçelerle zarar gören konteynerler de yenileri ile değiştiriliyor. Konteyner üretim ve onarım süreçlerini kendine ait atölyede gerçekleştiren Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, belediye bütçesinde önemli gider kalemlerinden birini yüzde 50 oranında azaltıyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber! Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu 3. Sayfa
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı Güncel
İzmir'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında düğünler 2,5 saatle sınırlandırıldı
15 yıl önce görme yeteneğini kaybeden adam, kendisi gibi olan eşiyle mutlu bir hayat yaşıyor Yaşam
15 yıl önce görme yeteneğini kaybeden adam, kendisi gibi olan eşiyle mutlu bir hayat yaşıyor
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de Spor
Son Dakika: Uruguaylı futbolcu Mauricio Lemos, resmen Fenerbahçe'de
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Spor
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi 'Pişmanım' deyip dua istedi 3. Sayfa
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Tecavüzden suçlanan Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Musa Orhan'ın tahliye edilmesine İpek Er'in babası isyan etti: Taciz, tecavüz delil olarak yetmiyor mu?
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kız kardeşinin boğazını kesip defalarca bıçaklamıştı! Nedeni, laubali davranmasıymış
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
Kamu personeli için getirilen uzaktan, dönüşümlü ve esnek çalışma nasıl olacak? İşte madde madde ayrıntıları
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
Lüks sitenin 11. katında oturan vatandaş, süs havuzuna düşerek can verdi
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal paylaşımı: Yılın transferini eşin yaptı
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
28 yaşında ölen kadının ablasının anlattıkları kan dondurdu! Ölümün aydınlatılmasını istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Hulusi Akar Mustafa Şentop Aleksandr Lukaşenko
Magazin Kenan Doğulu Halit Ergenç Burak Özçivit Defne Samyeli
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Karar Gaziantep Barcelona Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 15:22:10. #1.15#
title