Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
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Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

20.03.2021 23:17 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:22

Son dakika haberleri... Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahsın kediye tekme attığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy Ataköy 9. Kısım'da bir şahıs apartman girişinde kediye tekme attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şahsın daha önceden de kedilere şiddet uyguladığı ve mahallenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

(Melike İnal/İHA)

Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı
Son dakika haber! Ataköy'de bir şahıs kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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