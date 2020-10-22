Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

22.10.2020 07:11 | Son Güncelleme: 22.10.2020 07:11
Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 136 bin 335'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 136 bin 335'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 116 bin 653'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 705 bin 158'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 545 BİN 286

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 31 bin 346'ya yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 545 bin 286'ya çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 438 bin 265 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 418 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 393 BİN 131

Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 393 bin 311'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 723 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 373 BİN 109

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 857 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 373 bin 109 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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