Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

18.10.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:07
Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 114 bin 633'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 114 bin 633'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 114 bin 64'e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 494 bin 551'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 526 BİN 490

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 30 bin 123'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 526 bin 490'na çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 423 bin 524 olarak raporlanırken, can kaybı ise 10 bin 198 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 387 BİN 295Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 387 bin 295'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 646 kişi olarak raporlandı.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 357 BİN 762

Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 12 bin 431 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 357 bin 762 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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