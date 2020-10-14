Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

14.10.2020 07:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 07:51
Son dakika haber! Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 90 bin 811'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 90 bin 811'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 110 bin 617'ye yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 239 bin 389'a çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 508 BİN 389

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 29 bin 70'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 508 bin 389'a çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 409 bin 358 olarak raporlanırken, can kaybı ise 9 bin 970 olarak açıklandı.BANGLADEŞ'TE VAKA SAYISI 381 BİN 275Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 381 bin 275'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 577 kişi olarak raporlandı.FİLİPİNLER'DE VAKA SAYISI 344 BİN 713

Öte yandan, Filipinler'de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 6 bin 372 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 344 bin 713 kişinin enfekte olduğu açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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