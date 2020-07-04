Son dakika haber | Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Son dakika haber | Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 529 bin 197'ye yükseldi.

Son dakika haber | Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
04.07.2020 09:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 09:16

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 529 bin 197'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 18 bin 669'a yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 3 bin 387 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 529 bin 197'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 3 bin 387 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 225 bin 283'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 68 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 619'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 125 bin 094 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 649 BİN 889'A YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 649 bin 889'a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 18 bin 669 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 394 bin 319 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 44 BİN 479Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 44 bin 479'a ulaşırken; toplamda 39 bin 769 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 60 BİN 695Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 3 bin 36 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 60 bin 695 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 27 bin 568 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 40 BİN 336 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 40 bin 336 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 11 bin 073 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1,280 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

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