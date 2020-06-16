Son dakika haber: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 9 bin 915'e, Afganistan'da ise 484'e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan'da ise son 24 saatte 4 bin 443 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 439 bin 204'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan'da toplam enfekte kişi sayısı 25 bin 633'e ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 484'e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 5 bin 168 kişi ise iyileşti.

PAKİSTAN'DA SON 24 SAATTE 4 BİN 443 YENİ VAKA

Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 443 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 148 bin 921'e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 110 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 839'a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 56 bin 390 kişinin de iyileştiği belirtildi.HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 343 BİN 91'E YÜKSELDİHindistan'da ise toplam vaka sayısı 343 bin 91'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 9 bin 915 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 180 bin 320 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 40 BİN 818Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 818'e ulaşırken; toplamda 30 bin 366 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti.

ENDONEZYA'DA İYİLEŞENLERİN SAYISI 15 BİN 123Öte yandan Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 198 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 39 bin 294 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 15 bin 123 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE 26 BİN 420 KİŞİ ENFEKTE OLDU

Filipinler'de ise salgında toplamda 26 bin 420 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 6 bin 252 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1098 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA