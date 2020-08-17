Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 91 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 6'sının yurt dışı irtibatlı, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu belirtildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 55 bin 838'e yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 51 bin 953 kişi ise iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

Tayland

Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte yurt dışı irtibatlı 1 yeni Kovid-19 vakası belirlendiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 378'e ulaştığı ifade edildi.

Açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen 3 bin 194 kişinin iyileştiği, 126 kişinin ise tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan

Pakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 488 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 289 bin 215'e ulaştığı bildirildi.?

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 175'e çıktığı ifade edildi.?

Pakistan'da Kovid-19'a rastlandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 269 bin 87'ye yükseldi.

Bangladeş

?Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 595 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 37 kişi yaşamını yitirdi.?

Toplam vaka sayısının 279 bin 144'e, can kaybının da 3 bin 694'e çıktığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşen sayısı 160 bin 591'e ulaştı.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta görülmüştü.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 1821 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 141 bin 370'e çıktı.

Virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 57 artışla 6 bin 207'ye, iyileşenlerin sayısı da 1355 artışla 94 bin 458'e yükseldi.

Bugünkü Kovid-19 test sayısının 12 bin 453 olduğu ülkede, vakalar başkent Cakarta'da 29 bin 952, Doğu Cava'da 28 bin 239, Bali'de 4 bin 110 ve Açe'de 1044'e ulaştı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 3 bin 314 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 164 bin 474'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 18 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 681'e yükseldi.

Filipinler'de hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 237 artarak 112 bin 759'a ulaştı.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 13'ü yurt dışı kaynaklı 44 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Kentteki toplam vaka sayısı 4 bin 525'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 3 bin 548 kişi iyileşirken, 69 kişi hayatını kaybetti, halen 857 hasta tedavi görüyor.

Yetkililer, ülkede günlük kaydedilen vaka sayısının geçen haftalarda 3 basamaklı rakamlardan 2 basamaklılara inmesine rağmen durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekti.

Hong Kong'da sosyal mesafe kurallarına yönelik kısıtlamaların, bir hafta daha uzatılarak 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verildi.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

Yetkililer, vaka sayılarının artış gösterdiği Hong Kong'da geniş çaplı testler yapılacağını açıklamıştı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 12 artarak 9 bin 212'ye yükseldi.

Bugün 17 kişi daha sağlığına kavuşurken, toplam iyileşen vakalar 8 bin 876, aktif vakalar ise 211 oldu.

Kovid-19'dan şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Öte yandan Malezya Ulaştırma Bakanlığı, Malezya ile Singapur arası kara yolu seyahatlerinin bugünden itibaren yeniden başladığını duyurdu.

Bakanlık, Singapur'dan Malezya'ya geçenlerin 14 gün ev karantinasında kalmaları gerektiği hatırlatmasında bulundu.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 627 artarak 57 bin 552'ye, ölü sayısı 8 artışla 1125'e yükseldi.

Son bir günde yeni 161 vakanın saptandığı başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 17 bin 875'e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka'da 6 bin 916'ya, Kanagawa'da 3 bin 903'e, Aiçi'de 3 bin 791'e, Fukuoka'da 3 bin 683'e, Saitama'da 3 bin 242'ye, Çiba'da 2 bin 481'e, Hyogo'da 1924'e, Okinawa'da 1656'ya, Hokkaido'da 1632'ye, Kyoto'da 1138'e çıktı.

Kaynak: AA