Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1721 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 461 bin 505'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 8 bin 957'ye yükseldi, iyileşenlerin sayısı da 429 bin 207 oldu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1470 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 502 bin 183'e çıktı.

Son 24 saatte 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 312'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 439 bin 694 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9'u yurt dışı kaynaklı 10 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar 58 bin 432 vaka görülürken, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 279 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 85 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 8 bin 238'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Kentte bugüne kadar virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 130'a ulaştı, 6 bin 910 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 382 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 5 bin 289'a çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 53 kişi iyileşti.

Ülkede, binlerce kişi Kovid-19 testi yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Bangkok'un Samut Sakhon kentinde binlerce Taylandlı üçlü sıralar halinde kuyruk oluşturarak Kovid-19 testi yaptırmayı bekledi.

Avustralya

Avustralya'nın Sidney kentinde Kovid-19 vakalarının artması üzerine bazı eyaletlerde seyahat yasakları uygulanmaya başladı.

Avustralya yönetimi, ülkenin en büyük şehri Sidney'de artan Kovid-19 vakalarını önlemek amacıyla, kentteki vatandaşlar için diğer bölge ve eyaletlere giriş yasağı kararı aldı.

Öte yandan yetkililer, gece yarısından sonra Sidney Havaalanından yapılacak bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer