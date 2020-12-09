Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

09.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:07
Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1387 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 444 bin 164'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 677'ye, iyileşenlerin sayısı 408 bin 942'ye yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 159 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 484 bin 104'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 930'a yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 405 bin 966 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 6 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Royal Carribean şirketine ait bir kruvaziyer gemisinde 1 yolcuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından gemi limana geri döndü.

Gemiden çıkarılan yolcunun tedavi altına alındığı, kalan yolcuların gemide bekletildiği bildirildi.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 291 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 1876 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 104 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 180'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği kentte şimdiye kadar 113 kişi yaşamını yitirdi.

Virüse yakalanan 5 bin 783 kişi sağlığına kavuştu.???????

Kentte kaynağı tespit edilemeyen Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle mevcut tedbirlere ek kısıtlamaların uygulanacağı bildirildi.

Yarından itibaren geçerli olacak kısıtlamalar kapsamında, kentteki restoranlar saat 18.00'den itibaren kapatılacak ve 18.00-05.00'te gel-al veya eve sipariş şeklinde yemek hizmeti sağlayacak.

Restoranların gündüz saatlerinde yüzde 50 dolulukla hizmet verebilecek, spor salonları, güzellik merkezleri, konser salonları ve kamuya açık diğer işletmeler 14 gün kapalı kalacak.

Hong Kong'da son iki haftada görülen 1274 Kovid-19 vakasının 303'ünün bulaşma zincirinin kaynağı henüz tespit edilemedi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 25 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 151'e çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 874 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 720'ye ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 582 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

İlgili Haberler

Son dakika haber: KUALA LUMPUR - Kovid-19 salgını, Malezya'da kent tarımına ilgiyi artırdı
Son dakika haber: KUALA LUMPUR - Kovid-19 salgını, Malezya'da kent tarımına ilgiyi artırdı
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Son dakika haber: TRT World Forum 2020'de Kovid-19 sonrası dış ilişkilerde yeni dönem ele alındı
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Mardin Kovid-19 salgınına rağmen ihracatını artırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Hulusi Akar Mehmet Ersoy Donald Trump Meral Akşener
Magazin Alişan Öner Erkan Yıldız Tilbe Gonca Vuslateri
Spor Samatta Pierre Webo Josef De Souza Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Uefa Hakem Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:10:27. #1.15#
title